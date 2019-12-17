الاقتصاد

رغم مشاركة صوفيا.."جريندايزر" يظهر فى منتدى شباب العالم جريندايزر يجذب الأنظار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مشاركة صوفيا.."جريندايزر" يظهر فى منتدى شباب العالم جريندايزر يجذب الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت إحدى غرف الساحة المخصصة للترفيه والرسم والتصوير والإبداع، هياكل ومجسمات لبقايا أشهر إنسان آلى خارق لأجيال الثمانينات والتسعينات ومنها "جريندايزر" و"اوبتيموس برايم" إلي جانب سوبر مان وجذبت العديد من الزوار.

 

على الرغم من مشاركة الروبوت العالمى صوفيا  بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة وجذب انتباه الزوار الذين يقفون طوابير طويلة أملا فى الحصول على صورة تذكارية معها، إلا إن عرض هياكل لبقايا أشهر إنسان آلى كارتونى جذبت الزوار أيضا بساحة freedom الخاصة بالترفيه خلال فعاليات المنتدى ألذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

ويعد المنتدى حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة. 

Advertisements

 

 وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

 

 

جريندايزر و برايم و سوبر مان
جريندايزر و برايم و سوبر مان

WhatsApp Image 2019-12-17 at 12.53.47
اوبتيموس برايم

جريندايزر
جريندايزر

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم مشاركة صوفيا.."جريندايزر" يظهر فى منتدى شباب العالم جريندايزر يجذب الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا