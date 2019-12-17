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شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مشاركة صوفيا.."جريندايزر" يظهر فى منتدى شباب العالم جريندايزر يجذب الأنظار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت إحدى غرف الساحة المخصصة للترفيه والرسم والتصوير والإبداع، هياكل ومجسمات لبقايا أشهر إنسان آلى خارق لأجيال الثمانينات والتسعينات ومنها "جريندايزر" و"اوبتيموس برايم" إلي جانب سوبر مان وجذبت العديد من الزوار.
ويعد المنتدى حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.
وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
جريندايزر و برايم و سوبر مان
اوبتيموس برايم
جريندايزر
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