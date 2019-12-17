شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: روسيا ستورد 100 ألف طن من الحبوب فى صورة مساعدات إنسانية لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة أنباء روسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستزود سوريا بحبوب قدرها 100 ألف طن كمساعدة إنسانية. وقال بوريسوف إن الإمدادات ستبدأ بحلول نهاية ديسمبر، وفقا لما ذكرته إنترفاكس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: روسيا ستورد 100 ألف طن من الحبوب فى صورة مساعدات إنسانية لسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.