شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر إجازة يومى الأربعاء والخميس بمناسبة اليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة بورصة قطر، أن يكون يومى الأربعاء والخميس المقبلين، أجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطنى لقطر، على أن يستأنف العمل يوم الأحــد الموافق 22 ديسمبر.

وكانت بورصة قطر، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، بنسبة 0.4% خاسرة 40.66 نقطة، لتغلق عند مستوى 10222.18 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 62.4 مليون سهم بقيمة مليار ريال قطرى عبر تنفيذ 7880 صفقة، وارتفع 23 سهماً، وانخفض 198 سهماً، واستقر 14 سهماً.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.20%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.05%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%.