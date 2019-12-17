شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش: توترات التجارة الأمريكية الصينية هدأت لكن لم تُحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين هدّأ توترات التجارة لكن خطر التصعيد مجددا قائم.

وقالت فيتش إن التوترات بين واشنطن وبكين، وبخاصة في مجالات مثل التكنولوجيا، ستشكل عقبة كبيرة أمام التسوية بشكل كامل للحرب التجارية.

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وقالت وكالة التصنيف إنها الآن تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بما يقرب من 6% في 2020، مقارنة مع توقعها السابق عند 5.7%، وذلك بعد اتفاق التجارة الأولي.

كان نمو الصين الاقتصادي قد تراجع إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 30 عاما عند 6% في الربع الثالث، إذ أثرت الحرب التجارية الضارية سلبا على إنتاج المصانع.

وهدّأت الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي حدة خلافهما التجاري بالإعلان عن اتفاق تجارة أولي خفض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية في مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية أمريكية وسلع أخرى.