شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: تمويل مشروع أم الهيمان الكويتى للصرف الصحى من خلال البنوك والتوقيع قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بخيت الرشيدي ،رئيس مجلس إدارة شركة أم الهيمان الكويتية لمعالجة مياه الصرف الصحي اليوم الثلاثاء إن تمويل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي سيكون من خلال البنوك. وأضاف الرشيدى في تصريحات للصحفيين بعد انعقاد الاجتماع التأسيسي للشركة أنه سيتم توقيع عقود التمويل قريبا. Advertisements كانت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقعت عقد توسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي مع تحالف إيفا الكويتية ودبليو.تي.إي الألمانية بقيمة 382 مليون دينار. ويتضمن المشروع إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة بطاقة استيعابية مبدئية 500 ألف متر مكعب يوميا ومد خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة وخط للطوارئ وإقامة محطة تحويل كهربائية رئيسية. وستكون محطة معالجة الصرف الصحي قابلة للتوسعة في المستقبل بمقدار 200 ألف متر مكعب يوميا لتصل طاقتها الاستيعابية النهائية إلى 700 ألف متر مكعب في اليوم، بحسب موقع الهيئة على الإنترنت.

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