شكرا لقرائتكم خبر عن فرع جديد للتنمية الصناعية بجاردن سيتى لخدمة المستثمرين بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة صباح اليوم الثلاثاء بافتتاح فرع الهيئة بجاردن سيتي، وذلك لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين ومنها رخصة التشغيل والسجل الصناعي وذلك للمنشات الصناعية "خارج" المناطق الصناعية المعتمدة، الواقعة بالنطاق الجغرافي الخاص بمحافظتى القاهرة الكبرى والقليوبية. وذلك في إطار استراتيجية اللامركزية التي تنتهجها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير وانهاء الإجراءات للمستثمر الصناعي واصلت الهيئة افتتاح فروعها الجديدة بالقاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية. وأشار غازى إلى أنه خلال العام الحالي تم افتتاح 4 فروع إقليمية جديدة للهيئة في كل من محافظة البحر الأحمر بالغردقة وفرع بمقر اتحاد الصناعات المصرية وفرع اخر جديد بمجمع خدمات الاستثمار بالسادس من أكتوبر وأخيرا فرع الهيئة بالقاهرة بجاردن سيتي ليصل إجمالي عدد فروع ومكاتب الهيئة الإقليمية على مستوى الجمهورية إلى 26، كاشفا عن خطة الهيئة لاضافة ثلاث فروع جديدة سيتم افتتاحها في كل من بني سويف والوادي الجديد وشرم الشيخ خلال الفترة القريبة المقبلة .. ليصل العدد الإجمالي إلى 29 فرعا ومكتب للهيئة لتغطية محافظات مصر بالكامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرع جديد للتنمية الصناعية بجاردن سيتى لخدمة المستثمرين بالقاهرة الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.