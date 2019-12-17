شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.8% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 279.1 مليون سهم محققة ما قيمته 340.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4602 صفقة لعدد 32 سهماً، وارتفع 20 سهماً، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.11%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.77%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.95%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 3.26%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.11%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.58%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.34%.
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