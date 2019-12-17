شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع منحة من البنك الدولى لصالح جهاز الإحصاء بوزارة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، منحة مع مارينا ويس، مديرة البنك الدولى في مصر، بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتبلغ قيمة المنحة 2.5 مليون جنيه . Advertisements كما أكدت سحر نصر أهمية الإحصاء فى بناء المعلومات السليمة، لافتة إلى أن قانون الاستثمار الجديد اعتمد بشكل كبير على إحصاءات الجهاز وبياناته الدقيقة.

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