شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع منحة من البنك الدولى لصالح جهاز الإحصاء بوزارة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
وتبلغ قيمة المنحة 2.5 مليون جنيه .
كما أكدت سحر نصر أهمية الإحصاء فى بناء المعلومات السليمة، لافتة إلى أن قانون الاستثمار الجديد اعتمد بشكل كبير على إحصاءات الجهاز وبياناته الدقيقة.
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