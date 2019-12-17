شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يقبع عند أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل ضعف مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عقب التخلي عن مستويات 7,000$ ، يأتي هذا التراجع بفعل ضعف مستويات الطلب من مستثمري المؤسسات ، بالرغم من تركيز معظم الشركات الكبرى على جذب تلك الفئة من المستثمرين ،من خلال تقديم مختلف منتجات تداول الأصول الرقمية.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 40$ بما يعادل نسبة 0.6% إلى 6,842$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 6,882$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 6,892$.

أنهت أسعار البتكوين تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 3.3% ،بأكبر خسارة يومية منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 6,820$ ،بفعل تسارع عمليات البيع عقب التخلي عن مستويات 7,000$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 186 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع استمرار تراجع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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تخلت أسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" عن مستويات حاجز 7,000$ لكل وحدة بتكوين ، فى ظل ضعف مستويات الطلب من مستثمري المؤسسات ، بالرغم من تركيز معظم الشركات الكبرى على جذب تلك الفئة من المستثمرين ،من خلال تقديم مختلف منتجات تداول الأصول الرقمية.

أطلقت الكثير من الشركات منتجات التشفير المختلفة للمستثمرين المحترفين ، غير إنه يبدو حتى الآن أن معظم هؤلاء المستثمرين لا يثقون فى مستقبل البتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

قال الملياردير "مارك كوبان" أن البتكوين لا يمكن أن تصبح عملة موثوق بها لأنه من العصب جدا استخدامها ،ومن السهل جدا اختراقها ،كما يصعب فهمها وتقييمها.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيديليتي للأصول الرقمية" توم جيسوب إن عدم وجود سجل طويل ،يعتبر أحد الأسباب الرئيسية ،التي تجعل المستثمرين من المؤسسات يمتنعون عن الاستثمار فى العملات المشفرة.

وأضاف جيسوب ،نظرا لأن فئة الأصول الرقمية لا تتجاوز عمرها عشر سنوات ،فإن المؤسسات تتساءل عن المتانة وطول العمر ،وهي متأكدة مما إذا كانت ستستمر إلى الغد ، ومع ذلك فإنه من المرجح أن يتم حل هذه المخاوف مع مرور الوقت.