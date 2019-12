شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تناقش مع أكبر منظم رحلات ألمانية خططه لزيادة الحركة السياحية إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بمسئولي منظم الرحلات الالماني FTI، والذي يعد أكبر منظم رحلات بالسوق الألماني بالنسبة لمصر، وذلك لمناقشه اوجه التعاون خلال الفترة المقبلة وخطط الشركة لزيادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نسختة الثالثة في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي يقام تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء أشار مسئولو الشركة إلى خطتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بداية من العام المقبل، وأنهم بدأوا لأول مرة في تسيير رحلات شارتر من فرنسا، بالإضافة الى ان لديهم 3 رحلات ثابتة الى مدينة شرم الشيخ من مقاصد مختلفة حول العالم.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الي برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى لعام 2018-2020 والذى بدأ العمل به من 1 نوفمبر 2018وحتى إبريل 2020.

ومن ناحيتهم أكد مسئولو الشركة على أهمية برامج التحفيز، وعلى رغبتهم في استمرار التعاون مع الوزارة من خلال برامج التحفيز خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق اللقاء للحديث عن الحملات الترويجية المشتركة Co- Marketing؛ حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط الى ان الوزارة قامت بوضع ضوابط ومعايير جديدة للحملات الترويجية المشتركة لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في الترويج لمصر وتتماشى مع محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة ، ومنه أن يكون التسويق الإلكتروني ممثل بشكل أكبر من وسائل الترويج التقليدية، لافتة إلى أهمية تضمين هذه الحملات للعناصر الرئيسية للحملة الترويجية الجديدة لمصر، وهي People to People، والترويج لكل مدينة سياحية علي حدة Branding by Destination ، والترويج لافتتاح المتحف المصريGEM 2020 .

وأشارت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتة إلى التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا لعام 2019 وفقا للتقرير الذى صدر عن منتدى الاقتصاد العالمى في سبتمبر الماضى، حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وفقا لهذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز حيث احتل قطاع السياحة المصري المركز ال 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز ال 74، مشيرة إلى تقدم مصر في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي من المركز ال 60 إلى المركز ال 5 وفقا لهذا التقرير.

ولفتت الى تقرير ميزان المدفوعات الذي اصدره البنك المركزي والذي اشار الى ان ايرادات السياحة سجلت زيادة 28% لتصل الى 12.6 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، وهي اعلى زيادة في تاريخ القطاع.

ومن جانبهم اكد مسئولو FTI على أهمية المقصد المصري بالنسبة للشركة، وعن اهتمامهم بزيادة استثمارات الشركة في مصر خاصة في مجال الفنادق، وأشاروا إلى امتلاكهم لفندق في مدينة شرم الشيخ، وانه جاري العمل على إنشاء ٣ فنادق أخرى بها، معربين عن رغبتهم في استمرار التعاون مع الوزارة فيما يخص الحملات الترويجية المشتركة.