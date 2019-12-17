شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1931 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 15872 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 5002 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليصل مستوى 523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1368 نقطة.
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