شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار النحاس الصاعد – تحليل -17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق مستوى 2.7500 ليعزز ذلك المسار الصاعد والمقترح سابقا, نلاحظ من الرسم المرفق بدء تشكيل السعر لموجة صاعدة جديدة ليزيد ذلك من فرص تسجيله للهدف المتمركز عند 2.8380 ولنذكر بأن تجاوزه لهذا الحاجز سيسهل مهمة الوصول نحو المحطة الثانية والمتمثلة بمستوى 2.9200. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7580 و 2.8380 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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