شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالإيجابية– تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتجميع العزم الإيجابي والمستمد من ثبات المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية ليشكل بدوره دعم إضافي عند 883.00 بالإضافة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50. كذلك الاستقرار الإيجابية فوق مستوى 915.00 يؤكد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار تشكيل السعر للهجوم الصاعد وليستهدف بذلك مستوى 955.00 وصولا للحاجز المستقر عند 1025.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 955.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يتمسك بالإيجابية– تحليل - 17-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.