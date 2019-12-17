شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحوم فوق الدعم الأولي-تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الارتداد التصحيحي الهابط بتقديمه لثبات إيجابي واضح فوق مستوى الدعم الإضافي والمتمركز عند 145.35, استمرار ثبات هذا الدعم يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليجدد بذلك المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 147.25 و 148.15 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن محاولة هبوط السعر دون الدعم الإضافي المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤجل الهجوم الصاعد وليجبره على تكبد بعض الخسائر بتشكيله لارتداد سلبي جديد ليستهدف بذلك بعض المستويات السلبية بدأ من143.60 و 141.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 145.35 و 147.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد