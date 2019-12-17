شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز- تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزج منذ تداولات يوم أمس بتشكيل تداولات صاعدة جديدة ليقلص بذلك من فرص استعادته للميل الصاعد نظرا لثباته فوق مستوى 121.55, نود التنويه هنا إلى أن تسجيل السعر لأهداف إيجابية جديدة يتطلب بشكل أساس القفز فوق 122.45 والثبات فوقه ليؤكد بذلك استعداده للوصول نحو 122.95 و 123.50 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.55 و 122.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد