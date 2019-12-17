شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز- تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزج منذ تداولات يوم أمس بتشكيل تداولات صاعدة جديدة ليقلص بذلك من فرص استعادته للميل الصاعد نظرا لثباته فوق مستوى 121.55, نود التنويه هنا إلى أن تسجيل السعر لأهداف إيجابية جديدة يتطلب بشكل أساس القفز فوق 122.45 والثبات فوقه ليؤكد بذلك استعداده للوصول نحو 122.95 و 123.50 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.55 و 122.95
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز- تحليل - 17-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.