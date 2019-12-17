شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبتعد عن ذروة 9 أشهر بفعل مخاوف الفترة الانتقالية عقب إقرار "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ليبتعد بذلك على أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب تصاعد مخاوف قصر الفترة الانتقالية ،عقب إقرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" المؤكد فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل ، حيث تنتهي تلك الفترة فى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وقد لا تمكن فترة 11 شهرا حكومة "بوريس جونسون" من إبرام أي اتفاق شامل للتجارة الحرة مع أوروبا.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.8% إلى 1.3217$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3325$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3339$.

فقد الجنيه بالأمس أقل من 0.1% مقابل الدولار ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 1.3514$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،ضغط على العملة الملكية ،بيانات ضعيفة عن القطاعات الرئيسية فى بريطانيا خلال كانون الأول/ديسمبر ،والتي جددت مخاوف ركود الاقتصاد الملكي خلال الربع الأخير من هذا العام.

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ذكرت إذاعة آي تي فى البريطانية يوم الاثنين أن مشروع قانون اتفاقية الانفصال المعدل من قبل جونسون يتطلب من المملكة المتحدة أن تكون لديها ترتيبات للفترة الانتقالية لمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأكدت التقارير الرسمية ،أن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" سيستخدم أغلبيته البرلمانية فى حظر أي تمديد للفترة الانتقالية فى إطار البريكست "انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي" لما بعد عام 2020.

وقال مسؤول حكومي كبير يوم الثلاثاء بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد الفترة الانتقالية ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد.

وكانت الأسواق تأمل فى أن يتخذ جونسون نهجا مرنا فى الموعد النهائي للفترة الانتقالية بنهاية 2020 بهدف التوصل إلى اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبي ،بعد مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي المؤكد حدوثه فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل بعد الفوز الساحق لحزب المحافظين.

تدخل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل ،فترة انتقالية تظل فيها عضوا بالاتحاد فى كل شيء فيما عدا الاسم ،ويحاول الجانبان خلال فترة 11 شهرا التوصل لاتفاق بشأن العلاقات فى مرحلة ما بعد البريكست.