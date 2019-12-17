شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية مستكملة مسيرات الأسابيع الخمسة الماضية في تحقيق المكاسب وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في خمسة أسابيع وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وسط تقييم المستثمرين لمستويات عودة الإنتاج في جنوب أفريقيا أكبر منتج ومصدر للبلاتينيوم عالمياً وثاني أكبر مورد للمعادن في العالم من جراء أزمة التيار الكهربائي هناك.

في تمام الساعة 04:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.09% لتتداول حالياً عند 930.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 929.54$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.07 مقارنة بالافتتاحية عند 97.14.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتراجع تصاريح البناء 3.8% إلى نحو 1,405 ألف تصريح مقابل ارتفاع 5.0% عند 1,461 ألف تصريح في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاع 2.0% إلى نحو 1,340 ألف منزل مقابل ارتفاع 3.8% عند 1,314 ألف منزل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاع 0.8% مقابل تراجع 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر. بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 77.4% مقابل 76.7% في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.01 مليون مقابل 7.02 مليون في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أفادت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن المرحلة الأول من الصفقة التجارية بين بلاده وبكين والتي تم التوصل إليها الجمعة الماضية "تمت بالكامل" وأن صادرات أمريكا إلى الصين سوف تتضاعف خلال العامين المقبلين، وجاء ذلك بالتزامن مع عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار والتي كان من المقرر تفعيلها قبل التوصل للاتفاق.

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ونود الإشارة، لكون أسعار البلاتينيوم حققت الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي لها منذ أواخر آب/أغسطس مع ارتفاعها بقرابة أربعة بالمائة آنذاك مدعومة بتجميد مناجم البلاتينيوم عملياتها في جنوب أفريقيا من جراء أزمة التيار الكهربائي القائمة هناك والتي قد تستمر خلال الأسبوع الجاري، مع العلم، أن شركات التعدين قد استأنفت عمالياتها الإنتاجية في نهاية الأسبوع الماضية عقب عمل شركة الطاقة الحكومية الجنوب أفريقية "إسكوم" على استعادة التيار الذي تأثير من جراء الفيضانات المفاجئة التي تسببت في توتير مصانع الفحم للشركة.

ويذكر أن مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.