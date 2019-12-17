شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة تستلم 1.17 مليار دولار من أرامكو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن أنها استلمت 1.37 تريليون وون أي 1.17 مليار دولار من شركة أرامكو السعودية في العائدات من بيع جزء من حصتها في شركة هيونداي أويل بنك وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة.
وتوصلت هيونداي وأرامكو في أواخر يناير إلى صفقة وافقت فيها هيونداي على بيع حصة تبلغ 19.9% لوحدتها مقابل 1.8 تريليون وون لأرامكو، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وبموجب هذه الصفقة، استحوذت أرامكو على حصة تبلغ 17% من هيونداي أويل بنك، وقررت الحفاظ على الحصة المتبقية البالغ 2.9% كخيار الشراء(call option) الذي يشير إلى أنه يعطي لحامله الحق في شراء أصول أو أسهم أو أشياء أخرى معينة في وقت لاحق مقابل سعر محدد مسبقا.
وأصبحت أرامكو ثاني أكبر مساهم في شركة هيونداي أويل بنك مع استحواذها على الحصة البالغ 17%.
وكان قد تم الإعلان في أبريل الماضي عن قيام شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. التابعة لشركة "أرامكو" السعودية بشراء حصة تبلغ 17% من هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، وذلك الشركة حينها أم قيمة الصفقة تبلغ 1.25 مليار دولار.
وذكرت الشركة حينها أن استثمار شركة أرامكو في هيونداي أويل يعزز جهودها في تسويق نفطها الخام من خلال إضافة منفذ موثوق لتسويق النفط الخام العربي إلى كوريا لجنوبية.
وتم إدراج أرامكو بالسوق السعودي "تداول" يوم الأربعاء الماضي 11 ديسمبر الجاري تحت الرمز 2222، وبسعر 32 ريالا للسهم بينما وصل سعره أمس إلى 38.15 ريالاً كأعلى سعر له خلال الجسلة وهو ما يعني أن القيمة السوقية للشركة تخطت التريليوني دولار أمريكي.
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