شكرا لقرائتكم خبر عن "أنابيب" توقع عقد بقيمة تتجاوز 174 مليون ريال مع "أرامكو السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعلنت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها بعقد توريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تتجاوز الـ 174 مليون ريال من مصنع الشركة في الرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن مدة العقد ستكون سنة وستة أشهر، علماً بأن الأثر المالي للتعاقد سيظهر ابتداءً من الربع الرابع من عام 2020 حتى الربع الثالث 2021.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 16.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث يعود إلى ارتفاع مبيعات الشركة للربع الحالي لعام 2019 بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة لعام 2018 لتصل الى 210.3 مليون ريال مقابل 186.2 مليون ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 25.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 33.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.