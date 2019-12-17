شكرا لقرائتكم خبر عن "جازادكو" تستحوذ على 65% من تطبيق ومتجر مانجو جازان ودخول قطاع التجارة الإلكترونية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن إتمام الاستحواذ على 65% من شركة مانجو جازان، المالك والمشغل لمتجر وتطبيق مانجو جازان المتخصص في التسويق الإلكتروني لفاكهة المانجو.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة الاستحواذ تبلغ 2.1 مليون ريال مقابل 65% من حصص مانجو جازن بحيث يتم استثمار جزء من المبلغ للتسويق وتطوير الاعمال.

وقالت الشركة، إن هذا الاستحواذ أحد جوانب الرؤية الجديدة لشركة جازان للطاقة والتنمية المتمثل في تفعيل التقنيات الحديثة والتسويق المبتكر لتحقيق التطوير والنمو السريع للشركة إضافة الى تقديم تجربة شراء مميزة لمنتجاتها الحالية ومنتجات منطقة جازان المتنوعة بشكل عام مستقبلاً.

ويُذكر أن شركة جازادكو تمتلك واحدة من أكبر مزارع المانجو في المملكة حيث تحتوي المزرعة على قرابة 15 ألف شجرة مانجو وبقدرة انتاجية تفوق 1.5 ألف طن بالسنة.

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ويعتبر تطبيق ومتجر مانجو جازان من المشاريع الريادية السعودية المتميزة حيث حقق رواج عالي منذ انطلاقه في 2012 إلى أن أصبح حلقة الوصل الرئيسية بين المزارعين المنتجين للمانجو في جازان ومحبيها في كل مناطق المملكة.

هذا ويتميز التطبيق بتقديم منتجات متنوعة بجودة عالية وأسلوب متميز وساهم بشكل مؤثر في وضع فاكهة المانجو التي تنتجها جازان ضمن أكثر المنتجات الزراعية طلباً في المنطقة كما حفز المزارعين على الاهتمام والاستمرار في انتاج فاكهة المانجو وتطوير الأصناف الجيدة منها.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي خسارة بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 8.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.8 مليون ريال في الفنرة المقابلة من 2018.