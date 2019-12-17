شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أكسا التعاونية" تُقر زيادة رأس المال بـ 50 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أكسا للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 50 مليون ريال، من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين، بحيث يرتفع رأس المال من 450 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الأسهم سيرتفع من 45 مليون سهم إلى 50 مليون سهم، بنسبة زيادة تبلغ 11.11%، علماً بأن نسبة الأسهم التي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال هي 1:9 أي سهم لكل 9 أسهم.

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وقالت الشركة، إن الزيادة المقترحة في رأس المال ستتم عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك لدعم قاعدة الشركة الرأسمالية وهامش الملاءة وتعزيز قدرتها على النمو.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 22.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح 19 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 79.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 61.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.