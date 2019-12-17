شكرا لقرائتكم خبر عن "بحري" توقع اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بقيمة 760 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري" عن الانتهاء من إجراءات ترسية وتوقيع اتفاقية (توريد المياه المحلاه من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية) مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 760 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيتم إنشاء 3 محطات عائمة (بوارج) لتحلية المياه، وذلك لتوريد المياه المحلاه من البوارج إلى خزانات محطات التحلية بمقدار 50 ألف متر مكعب في اليوم لكل محطة (بسعه إجمالية 150 ألف متر مكعب في اليوم).

هذا وسيتم تشغيل المشروع لمدة 20 عام ابتداءاً من تاريخ التشغيل التجاري، المتوقع أن يكون في الربع الأول من عام 2021.

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وتتضمن الاتفاقية التزام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشراء انتاج المياه من المشروع خلال فترة الاتفاقية.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي المتوقع ابتداء من الربع الأول لعام 2021، وحتى نهاية الاتفاقية، علماً بأنه سيتم تمويل المشروع عن طريق التمويل الذاتي بالاضافة الى قروض مصرفية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 146.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 81.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 371.62 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 389.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.