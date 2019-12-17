شكرا لقرائتكم خبر عن "ريدان" توقع اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري مع مؤسسة مطعم ومطبخ الهيال لتقديم الوجبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن توقيع اتفاقية منح أحقية الإمتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان"، وذلك لوكيل الإمتياز التجاري مؤسسة مطعم ومطبخ الهيال لتقديم الوجبات لمدة خمس سنوات في مدينة ينبع الصناعية بالهيئة الملكية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة العقد تبلغ 30 ألف دولار، وهي رسوم الإمتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

وبإبرام هذه الإتفاقية يزداد توسع وانتشار سلسلة مطاعم ريدان في مناطق المملكة وفي القريب العاجل سوف نشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها.

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وبحسب البيان، سيكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني لعام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف التمويلية. وكذلك أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) – عقود الإيجار.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.