شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية رغم المخاوف من ضبابية «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل
صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تأثرت فيه الأسهم البريطانية سلبا جراء تحذير بشأن المبيعات صادر عن يونيليفر ومخاوف من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ربما يتخذ موقفا متشددا إزاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش، ليتخلى عن مكاسبه بعد أن سجل أقوى ارتفاع في نحو عام أمس الاثنين عقب تقارير عن أن جونسون سيستغل سيطرته على البرلمان لمنع أي تمديد للفترة الانتقالية للانفصال البريطاني بعد 2020.
وهبط مؤشر الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة لينخفض من مستويات قياسية مرتفعة. ونزل سهم يونيليفر 5.9 بالمئة، وهبط مؤشر قطاع السلع الشخصية والمنزلية الأوروبي 1.9 بالمئة.
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