شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولي: استقرار الطلب على الفحم حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء أن يظل الطلب العالمي على الفحم مستقرا حتى عام 2024 إذ يعوض نمو الطلب فى آسيا تراجع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة.

ونشرت الوكالة التقرير بعد اجتماع مفاوضين من أكثر من 190 دولة في مدريد خلال الأسبوعين الماضيين لمحاولة وضع قواعد تفي باتفاق باريس للمناخ لعام 2015 الذي يطالب بالتوقف الافتراضي عن توليد الكهرباء من الفحم في عام 2050.

وذكرت الوكالة ومقرها باريس "رغم نمو الوقود منخفض الكربون في العقود الأخيرة، الحقيقة أن الفحم يظل وقودا رئيسيا في أسواق الطاقة العالمية.. الاستهلاك العالمي اليوم يزيد 65 بالمئة عنه في عام 2000".

وقالت الوكالة إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الفحم بمعدل نمو سنوي مجمع 0.5 بالمئة ليبلغ 5624 مليون طن من مكافئ الفحم في 2024.