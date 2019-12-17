شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب مع ترقب الاتفاق التجاري والان نبدء بالتفاصيل

استقرت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم الثلاثاء، إذ يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة بسبب الافتقار إلى تفاصيل ملموسة بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، بينما كان البلاديوم على بعد دولارين فقط من تجاوز المستوى المهم البالغ ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب 0.1 بالمئة إلى 1477.15 دولار للأوقية (الأونصة).

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وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1481.50 دولار.

وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1995.83 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار بعد أن تكبد خسائر في الجلستين الماضيتين، مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.