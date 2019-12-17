النفط يرتفع بفضل آمال اتفاق التجارة وخفض الإمدادات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار ثقة المستثمرين في ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة الطلب علي النفط في أكبر اقتصادات العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 65.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:37 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلي 60.30 دولار للبرميل.

وبموجب اتفاق تجاري جزئي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن جزءا من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية ومصنعة ومنتجات طاقة تزيد بنحو 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وقال لاري كودلو المستشار الكبير لدى البيت الأبيض أمس إن ما يطلق عليه ‭'‬المرحلة واحد‭'‬ من الاتفاق التجاري "استكملت كليا" مضيفا أن صادرات الولايات المتحدة للصين ستتضاعف بموجب الاتفاق.

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ولم يُوقع الاتفاق بعد، وقال عدد من المسؤولين الصينيين لرويترز إن صياغة الاتفاق تظل مسألة حرجة وتتطلب دقة لضمان ألا تقود التعبيرات المستخدمة في النص إلى تصعيد التوترات من جديد وتعميق الخلافات.

وعدلت جيه.بي مورجان وجولدمان ساكس التوقعات لسعر النفط في العام المقبل صعودا مع تضافر اتفاق تقوده أوبك لخفض أكبر للإمدادات مع تحسن آفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.