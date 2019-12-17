شكرا لقرائتكم خبر عن لوك أويل: النفط عند 60-65 دولارا للبرميل 'مريح' لمنتجى أوبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ليونيد فيدون، نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية المنتجة للنفط اليوم الثلاثاء، إن سعرا للنفط يتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل سيكون مريحا للمشاركين في الاتفاق الذي أبرمته مجموعة أوبك + للمنتجين لكبح الإمدادات.
وتعهدت مجموعة أوبك + لمنتجي النفط بإحدى أكبر تخفيضات الإنتاج في القطاع في عقد اعتبارا من أول يناير في مسعى لتفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.
وقال فيدون إن الصدمات السعرية تحدث فقط حين ينتهك المنتجون تعهداتهم.
وبلغ سعر خام برنت 65.5 دولار للبرميل.
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