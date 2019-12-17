تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع البنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسرا 10.670 نقطة ليصل إلى مستوى 6139.30 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18% خاسراً 12.380 نقطة ليصل إلى مستوى 6802.19 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسراً 2.820 نقطة ليصل إلى مستوى 4834.96 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 99.5 مليون سهم بقيمة 22 مليون دينار كويتى عبر 4370 صفقة. Advertisements وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%. وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 7.58%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 7%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.94% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 9.62%، ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 8.96%.

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