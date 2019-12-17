شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 58.8 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 110 شركة، فيما تراجعت 62 شركة.
وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.70%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، فقطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%.
وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.99%، ثم الإنماء طوكيو نسبة 6.27%، ثم ولاء بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم "الرياض" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.97% ثم المراكز بنسبة 2.32%، ثم تعليم ريت بنسبة 2.16%.
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