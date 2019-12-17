شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: قضايا اليوم تتطلب اتحاد شباب العالم ومشاركتهم لفكر ورؤى موحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن منتدى شباب العالم 2019 هو منتدى دولى يشهد حضور كثيف من شباب دول مختلفة، ويتميز بتنوع المتحدثين والجلسات والمحاور والموضوعات التى يتناولها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، مشيرة إلى أن هناك توعية كبيرة للشباب بما يهمهم من قضايا من حيث بناء الإنسان، وأنه لابد أن يكون هناك احتكاك بالثقافات والأفكار الآخرى على المستوى الدولى.

وأضافت السعيد أن عالم التكنولوجيا اليوم اتاح عملية الاتصال بشكل كبير، مشيرة إلى أن مصر دولة متميزة ورائدة فى هذا المجال، وهو ما يعد استكمال لجهود الدولة فى مجال المنصات الخاصة بالحوار على مستوى الشباب الوطنى والقومى.

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وتابعت وزيرة التخطيط قائلة، اليوم نحتضن الشباب على مستوى دول العالم لمناقشة قضايا هامة مثل قضايا الإرهاب، الذكاء الاصطناعى، حرب المعلومات والشائعات وغير ذلك من القضايا التى تتطلب اتحاد شباب العالم ومشاركتهم لفكر ورؤى موحدة من أجل صناعة مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا وسلامًا.

وجاءت التصريحات على هامش مشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى منتدى شباب العالم 2019 المنعقد فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمشاركة نحو 7500 شابة وشاب من شباب العالم.