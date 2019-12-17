الاقتصاد

لليوم الثانى.بورصة البحرين إجازة بمناسبة عيد جلوس الملك والعيد الوطني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل بورصة البحرين، عطلتها لليوم الثانى على التوالى، وذلك بمناسبة عيد جلوس الملك والعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، على أن يعاود العمل بالبورصة غدا الأربعاء الموافق 18  ديسمبر.

 

وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة يوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.04% رابحا 16.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1583.65 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.8 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 68.99% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.99%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.05%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

 

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.10% مدفوعا بصعود سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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