شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" تبدي نظرة مستقرة لـ"الأهلي الكويتي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس التصنيفات الائتمانية للبنك الأهلي الكويتي، عند درجة (A2) للودائع على المدى البعيد بالعملة الأجنبية بنظرة مستقبلية مستقرة.

وصنفت الوكالة مخاطر الطرف المقابل على المدى البعيد بالعملة الأجنبية عند درجة (A1)، بنظرة مستقبلية مستقرة أيضاً، بحسب بيان البنك للبورصة الكويتية.

وصنفت الوكالة الدين الممتاز غير المضمون على المدى البعيد بالعملة الأجنبية الخاصة بالبنك عند درجة (A2) بنظرة مستقبلية مستقرة.

وقال البنك إن تصنيف "موديز" للودائع والديون الممتازة غير المضمونة يستفيد من 4 ركائز من الدعم الحكومي في رفع مستوى الائتمان الأساسي من التقييم الائتماني الأساسي (BCA).

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ويعكس ذلك إلى وجود احتمال كبير من دعم حكومة الكويت (Aa2 - مستقر) مستقرة عند الحاجة.

وأما بالنسبة لدرجة التقييم الأساسي المستقل للبنك الأهلي الكويتي (baa3)، فتعكس القيمة السوقية القوية للبنك مع حقوق ملكية ملموسة (حيث بلغت نسبة إجمالي حقوق الملكية إلى الأصول المرجحة للمخاطر 15.1 %في نهاية يونيو 2019.

وقال البنك إن التصنيف ظل دون تغيير على مدى السنوات القليلة الماضية متوقعاً عدم حدوث تأثير على أوضاع البنك في المدى القريب.

أما على المدى البعيد، فإنه مع انتعاش السوق المحلي والإقليمي فمن المتوقع تحسن تصنيف البنك مما سيكون له أثراً إيجابياً على أوضاع البنك في المستقبل.

وتراجعت أرباح البنك 43 %في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 15.428 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 27.058 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي.