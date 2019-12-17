شكرا لقرائتكم خبر عن "معامل" الكويتية تنفذ مشروع بمليون دينار لوزارة الأشغال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات المدرجة بسوق الكويت المالي عن بدء تنفيذ مشروع بقيمة مليون دينار كويتي لوزارة الأشغال العامة الكويتي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن المشروع جاء بموجب تكليف مباشر من الوزارة عن طريق إيداع كفالة بقيمة 100 ألف دينار كويتي، بما يعادل 10% من قيمة المشروع الخاص بالعقد المباشر مع الوزارة.

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ويتعلق المشروع بأعمال صيانة شبكة مجاري الأمطار والمجاري الصحية في محافظة مبارك الكبير لمدة 635 يوماً، على ان يتم تزويد إدارة الوثائق والعقود بصورة عن الكفالة.

ونوهت الشركة على أنها ستقوم بامداد البورصة بأية تطورات.

وارتفعت أرباح "المعامل" بنسبة 2.9% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 3.57 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 3.47 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.