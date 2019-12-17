شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صنف خضراوات بأقل من 5 جنيهات داخل سوق العبور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت الخضروات والفاكهة فى انخفاض معدل التضخم، وذلك حسبما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره "-1.6%" وتأتى التغيرات نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة "-4.3%" بسبب تراجع أسعار مجموعة الطماطم بنسبة "-16.7%"، ومجموعة الخيار بنسبة "-11.4%"، ومجموعة الفاصوليا بنسبة "-39.6%، وانخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة "-3.5%" بسبـب انخفاض أسعار مجموعة البرتقال بنسبة "-8.1%"، ومجموعة الموز بنسبة "-7.4%"، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك بنسبة "-1.8%" بسبـب تراجع أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة "-2.1%"، ومجموعة أسماك مجمدة بنسبة"-1.7%". ويرصد الخليج 365 أقل أصناف خضروات داخل سوق العبور والتى يبدأ سعرها بأقل من 5 جنيهات للكيلو . الطماطم 1.5 – 3.5 البطاطس 4 – 6.5 البصل 5 -7 الكوسة 5 – 7 الجزر 2 – 4 الفاصوليا 4 – 6 الباذنجان البلدى 2- 3 الباذنجان الرومى 1.5 – 2.5 باذنجان أبيض 2 – 3.5 فلفل رومى 3 – 5.5 ملوخية 4 – 5 خيار صوب 4 -6 خيار بلدى 3 – 4.5 سبانخ 4 -6 قلقاس 4 -7 بطاطا 2 – 4 لفت 1 – 2 قرانبيط 3 – 4 بنجر 2 – 4 قثاء "أتة" 3

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