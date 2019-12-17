شكرا لقرائتكم خبر عن "كامكو" تكشف عن تسديد تسهيلات بـ5 ملايين دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة كامكو للاستثمار عن قيامها بسداد تسهيلات ائتمانية ممنوحة بنظام المرابحة من قبل أحد البنوك المحلية بقيمة 5 ملايين دينار.

وأشارت الشركة إلى أنه وبعد سداد التسهيلات المذكورة فإن إجمالي مطلوبات "كامكو" ستتراجع بنحو 5 ملايين دينار كويتي، بحسب بيان للبورصة الكويتية.

ونوه البيان إلى عدم وجود أي أثر على قائمة دخل الشركة.

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وأعلنت كامكو للاستثمار في وقت سابق عن قيامها بالاستحواذ على حصة في بعض الشركات ذات الغرض الخاص، بقيمة 31.25 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 9.48 مليون دينار كويتي).

وأشارت إلى قيامها من خلال تلك الشركات بالاستحواذ على مبنى إداري مؤجر على مؤسسة فريدي ماك، الواقعة في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 178.3 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 635.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 932 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.