"تداول": توجهات شرائية للأجانب والسعوديين بالتعاملات الأسبوعية.. والخلجيين على النقيض

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات نشرها موقع السوق المالية السعودية أن تعاملات السعوديين اتجهت للشراء خلال الأسبوع الماضي بإجمالي شراء بلغ 28.32 مليار ريال مقابل إجمالي بيع بـ 27.59 مليار ريال بمحصلة بيع بلغت 730.95 مليون ريال. وأشارت البيانات، إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب بلغت 3.19 مليار ريال، مقابل مبيعات بقيمة 3.63 مليار ريال بمحصلة شراء بلغت 0.444 مليار ريال. وبحسب البيانات فإن إجمالي مشتريات الخليجيين بلغ 699.49 مليون ريال مقابل مبيعات بقيمة 999.19 مليون ريال بمحصلة بيع بلغت 299.7 مليون ريال. وصعد مؤشر السوق السعودي بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.27% تعادل 100.26نقطة، ليغلق عند مستوى 8005.8 نقطة.

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