شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات يوم أمس دون مستوى 0.9836، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 0.9712 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9836 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لمحاولة التعافي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9760 والمقاومة 0.9870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط