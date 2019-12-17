شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول 0.6870 منذ يوم أمس، ويتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليظهر بعض الميل الهابط، لكن بما أن السعر فوق مستوى 0.6770، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف المسار التصحيحي الصاعد ويضغط على السعر للانخفاض نحو 0.6670 مبدئياً.

نشير إلى أن هدفنا الإيجابي المنتظر يتواجد عند 0.7015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد