شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتفع بهدوء – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر عقود خام برنت نحو الأعلى بشكل هادئ، ويستمر بالاقتراب من مستوى 65.40، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يعزز فرص استمرار الميل الصاعد داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيقود السعر لتحقيق مكاسب ممتدة تصل إلى 68.95.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يعتمد على الثبات فوق مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد