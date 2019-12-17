شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتفع بهدوء – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر عقود خام برنت نحو الأعلى بشكل هادئ، ويستمر بالاقتراب من مستوى 65.40، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يعزز فرص استمرار الميل الصاعد داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيقود السعر لتحقيق مكاسب ممتدة تصل إلى 68.95.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يعتمد على الثبات فوق مستوى 62.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 66.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يرتفع بهدوء – تحليل - 17-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.