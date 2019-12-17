شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية هادئة ليستقر فوق مستوى 60.00، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 60.90، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 62.30 كمحطة تالية. القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 59.05. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.05 والمقاومة 61.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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