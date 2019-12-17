شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافى – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً لمستوى 16.96 واستقر فوقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي خلال الفترة القادمة، لكننا نلاحظ أن السعر يتحرك دون خط مقاومة الاتجاه التصحيحي الهابط، يرافقه ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليقع تحت ضغط سلبي قد يدفع السعر للانخفاض من جديد.
لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 17.10 سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو 17.60 كهدف إيجابي تالي، بينما كسر 16.96 والتداول دونه من جديد سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 16.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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