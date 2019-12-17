شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مسار ضيق – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات ضيقة منذ يوم أمس، ليستقر حول مستوى 1475.00، وطالما أن السعر دون 1489.00، فإن سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي تتواجد أهدافه الأولية عند 1461.00 ثم 1447.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1485.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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