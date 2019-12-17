شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يهاجم الدعم – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس وحاول كسر مستوى 1.3155، لكنه لم يتمكن من الثبات طويلاً دونه، ليتحرك فوقه الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف المحاولات السلبية لتأكيد كسر المستوى المذكور.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.3015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط