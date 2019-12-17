شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين فوق مستوى 109.33، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 110.50 كهدف رئيسي تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 109.33 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 108.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد