شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكمل نموذج سلبي – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ملحوظة يوم أمس وأكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي نعتقد بأنه سيدفع التداولات لزيارة دعم القناة الصاعدة عند 1.3135 قبل محاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.3305 والثبات فوقه، حيث إن هذا الاختراق سيبطل تأثير النموذج السلبي المذكور ويدفع السعر للعودة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت