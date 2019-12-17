شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحتاج لحافز إيجابي قوي – تحليل - 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية منذ يوم أمس، ويحافظ على ثباته فوق مستوى 1.1108، مع ملاحظة أن السعر يتحرك داخل قناة لحظية صاعدة جديدة تدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، بانتظار اختراق مستوى 1.1180 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.1280 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 1.1108، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد