شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للجلسة السابعة مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار بالقرب من الأدنى له في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة على التوالي من الأدنى لها منذ 13 من آب/أغسطس الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 17.12$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.11$ للأونصة، ، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 97.06 مقارنة بالافتتاحية عند 97.14.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتراجع تصاريح البناء 3.8% إلى نحو 1,405 ألف تصريح مقابل ارتفاع 5.0% عند 1,461 ألف تصريح في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاع 2.0% إلى نحو 1,340 ألف منزل مقابل ارتفاع 3.8% عند 1,314 ألف منزل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاع 0.8% مقابل تراجع 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر. بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 77.4% مقابل 76.7% في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.01 مليون مقابل 7.02 مليون في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أفادت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن المرحلة الأول من الصفقة التجارية بين بلاده وبكين والتي تم التوصل إليها الجمعة الماضية "تمت بالكامل" وأن صادرات أمريكا إلى الصين سوف تتضاعف خلال العامين المقبلين، وجاء ذلك بالتزامن مع عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار والتي كان من المقرر تفعيلها قبل التوصل للاتفاق.

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ويذكر أن لايتهايزر أعرب أيضا الجمعة عن رغبة واشنطون وبكين التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى المكون من 86 صفحة خلال الأسبوع الأول من 2020 وأن التوقيع سوف يتم من قبل الوزراء وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تطرقه إلى أنه لن يتم فرض تعريفات جديدة طالما التزام الطرفان بالاتفاق، وأنه يتوقع بدأ المرحلة الثانية من المفاوضات التجارية على الفور وأنه لن يتم الانتظار حتى انقضاء الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقبلة 2020.

وفي نفس السياق، نوه لايتهايزر أيضا في نهاية الأسبوع الماضي لكون الصين سوف تقوم بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40$ مليار وستعمل على زيادة تلك المشتريات إلى 50$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة الماضية عن خفض التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 120$ مليار بواقع النصف إلى 7.5%، بينما لا تزال بضائع صينية بقيمة 250$ مليار تخضع لرسوم 25%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه سيتم عرض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البرلمان البريطاني الجمعة المقبلة، مضيفاً أن الاتفاق يهدف وضع شروط متفق عليها بين جونسون وبروكسل في شكل قانون، وذلك مع أعربه عن ثقة الحكومة البريطانية حول المضي قدماً في تأمين اتفاقية التجارة الحرة طويلة الآجل مع الإتحاد الأوروبي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء البريطاني جونسون سيعمل على تغير القانون لضمان عدم تمديد المرحلة الانتقالية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية العام المقبل 2020، الأمر الذي قد يشكل تحدي محتمل أمامه لكون العديد من المراقبون لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يروا أن التوصل لصفقة تجارية بين الطرفين يحتاج المزيد من الوقت.

ويأتي ذلك، في أعقاب استئذان جونسون ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام لتشكيل حكومته الجديدة عقب الانتصار الحاسم لحزبه الحاكم حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية في بريطانيا الأسبوع الماضي بأغلبية 358 مقعداً، الأمر الذي وضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح لمغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقاً مع نهاية كانون الثاني/يناير القادم.