شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصريحات سفير الصين لدى ألمانيا بالأمس بأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما قامت برلين بحظر معدات شبكات الجيل الخامس لشركة هواوي، مستشهداً بملايين السيارات الألمانية التي ستوردها بلاده.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1149 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1144، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1156، بينما حقق الأدنى له عند 1.1134.

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هذا وتتطلع الأسواق من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة الميزان التجاري والتي قد توضح اتساع الفائض إلى ما قيمته 2.82 مليار يورو مقابل 2.78 مليار يورو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس أيضا اتساع الفائض إلى ما قيمته 19.7 مليار يورو مقابل 18.3 مليار يورو في آب أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتراجع تصاريح البناء 3.8% إلى نحو 1,405 ألف تصريح مقابل ارتفاع 5.0% عند 1,461 ألف تصريح في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاع 2.0% إلى نحو 1,340 ألف منزل مقابل ارتفاع 3.8% عند 1,314 ألف منزل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاع 0.8% مقابل تراجع 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر. بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 77.4% مقابل 76.7% في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.01 مليون مقابل 7.02 مليون في أيلول/سبتمبر.