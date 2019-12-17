شكرا لقرائتكم خبر عن 62.6 مليون جنيه صادرات العربية للأدوية العام المالى 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية،أن شركة العربية للأدوية حققت انطلاقة كبيرة على مستوى النتائج المالية لها خلال العام المالى 2018-2019.

وشهدت نتائج أعمال الشركات التابعة شهدت تحسنًا كبيرًا، على مستوى الإيرادات والأرباح خلال العام المالى 2018-2019.

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وأضاف حجازى لـ"الخليج 365"، أن شركة العربية للأدوية رفعت صادراتها السنوية لنحو 62.6 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 10 ملايين جنيه عن العام المالى 2017-2018.

وحول مبيعات الشركة كشف أحمد حجازى، انها حققت نحو 436.3 مليون جنيه، مقارنة بـ383 مليون جنيه، لافتًا أن الأرباح ارتفعت إلى 140.5 مليون جنيه، بنسبة زيادة 8.3% عن العام المالى 2017-2018.